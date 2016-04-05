AFSID Pro Global

AF Global Investment ++ MOD by CriptoForex

Nome do robô: AFSID PRO GLOBAL INVESTMENT++
Plataforma: MetaTrade 4
Ano de lançamento / Update: 2025

____ Requerimento de Capital ____

Forex: XAU/USD
Conta cent: U$ 150 ~ U$ 200
Conta Standard: U$ 15,000 ~ U$ 20,000

Lucro projetado: 8% ~ 13% ao mês.

Forex: EUR/USD, GBP/JPY, 
Conta cent: U$ 150 ~ U$ 200
Conta Standard: U$ 15,000 ~ U$ 20,000
Lucro projetado: 5% ~ 10% ao mês.

Cripto: BTC/USD
Conta Standard: 15,000 ~ 25,000

Lucro projetado: 10% ~ 20% ao mês.
_______________________________

Preço do robô: U$ 750
+ Licença vitalícia.
+ Manual de instruções.

+ Instalação e suporte.

ATENÇÃO:
Coloquei aqui um arquivo Indicador que não tem haver com esse produto.

Não da pra anexar o robô aqui, pois são vários arquivos; templates, presets e DLLs.
Também é necessário o manual de instruções.

Me contate antes de comprar!

Apos a compra me chame e forneça o numero da sua conta de negociação para eu programar a 
licença do seu robô.

Também faço a instalação no seu vps se você precisar.

O pac de instalação vai completo com:

  •  Expert: AFSID Pro Global Investment++
  •  Template Cripto: Bitcoin
  •  Template Forex: GBP/JPY - EUR/USD - XAU/USD
  •  Manual de instalação ilustrado e em portugues

Esse robô está configurar para as condições de negociação e pips de gráficos
da corretora Exness:

Clique aqui para se cadastrar

POSSO DAR TESTE (DEMO) ANTES DE FECHAR A COMPRA!

Regras para o teste grátis:

  • Contratar o servidor vps windows server que recomendo.
  • Estar devidamente cadastrado na exness pela minha ligação (link acima)

Nosso Insta: Clique aqui

OBRIGADO POR SE INTERESSAR NO NOSSO PRODUTO E BOAS NEGOCIAÇÕES.






