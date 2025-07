Rapports d'experts MT4-MT5 sur la façon de créer des fichiers journaux et de les envoyer au programmeur

Si vous avez un problème avec un expert, vous avez une question sur la fonction ou une incompréhension de l'erreur, veuillez collecter l'ensemble des rapports et fichiers dont le programmeur a besoin.









Instructions détaillées sur la façon d'étudier le comportement d'un expert dans certaines conditions.

Comment localiser les fichiers journaux dans MetaTrader 4/5 ? Où sont les fichiers journaux lors de l'utilisation du nouveau MQL4/5 ? Trouver vos fichiers journaux MetaTrader ! Comment trouver les fichiers journaux de mon terminal de trading ?

Un rappel pour ceux qui ont des pannes d'experts/scénarios/indicateurs

Pour qu'un programmeur comprenne le problème du comportement expert / script / indicateur, vous devez fournir des informations, puis le processus d'analyse du problème est réduit au minimum.



Ce dont vous avez besoin pour cela :





La photo de l'ensemble du terminal sur le graphique duquel se trouve un robot EA ( ScreenShot ) Un ensemble de paramètres de conseiller ou d'indicateur. Fichier "Fichier SET" Fichiers journaux des experts (logs EA) Fichiers journaux du terminal (logs SERVER) Rapport détaillé Testeur de stratégie (rapport du testeur de stratégie) Une description détaillée du problème dans un document texte, avec les numéros du ticket des transactions, avec lesquelles le problème est survenu.

En savoir plus sur la façon d'obtenir ces informations :

L'image de l'ensemble du terminal sur le graphique duquel se dresse un robot EA





Faites un clic droit sur le graphique :





Zone de travail active - enregistrer









Résultat:





Fichier d'ensemble de fichiers de configuration Entrez les paramètres du conseiller : Pour ce faire, appuyez sur F7 sur la carte, où l'expert est réglé ! Allez dans l'onglet Paramètres, puis cliquez sur Enregistrer Ce fichier est nécessaire pour reproduire le problème



Photos de l'ouverture des deals

Nos conseillers savent enregistrer des images lors de leurs découvertes. Ces images sont ajoutées au dossier de votre terminal et servent à révéler la cause de la découverte à l'époque, si l'ouverture n'a pas eu lieu là-bas. Cela vaut la peine de considérer que dans le testeur - les images ne sont pas créées. Vous devez également comprendre que pour que l'image montre le moment de l'entrée - sur le graphique, vous devez mettre vos indicateurs

Les photos peuvent être trouvées ici : Votre terminal\ MQL4 \ Fichiers \ Nom de votre Expert Advisor

exemple d'image avec une entrée :









Fichiers journaux d'experts

Onglet Experts - clic droit - ouvrir

ouvre le dossier des journaux de l'expert - archivez les 3 derniers jours du travail de l'expert dans l'archive.!









Fichiers journaux du terminal

Onglet Log - clic droit - ouvrir

Le dossier des journaux du terminal est ouvert - Entrez les 3 derniers jours de fonctionnement du terminal dans l'archive !

Remarque : Si votre terminal ne dispose pas des fichiers journaux nécessaires, vous devez démarrer le terminal en mode "Depuis administrateur" ou avec le "/portable"





Rapport détaillé

Onglet - Historique du compte - clic droit - Enregistrer le rapport détaillé





Testeur de stratégie

Si ce problème apparaît sur le testeur de stratégie, veuillez envoyer un journal du fichier du testeur de stratégie Onglet - connectez-vous au testeur-clic droit - Ouvrir ouvre un dossier de journaux d'experts - Mettez dans l'archive le fichier du test d'aujourd'hui !









Rapport du testeur de stratégie

Une fois le test terminé - Onglet Rapport - clic droit - Enregistrer sous.













Tous Ce paquet est placé dans l'archive ZIP et l'envoie au programmeur. Cela vous fera gagner du temps et à celui de Notre, et vous permettra de comprendre le problème plus en détail.