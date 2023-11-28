Green Hawk MT4
- Experts
- Rashed Samir
- Version: 2.6
- Mise à jour: 13 juillet 2025
- Activations: 10
I will increase the price in the near future.
Next Price: $700
The final price will be $2000.
FONCTIONNALITÉS
- L'option Multi Symbols in one chart est prise en charge.
- Pas de Martingale, pas de grille, pas de double lot, pas de moyenne, pas de stratégie dangereuse.
- Chaque transaction a SL et TP dès le début.
- Une seule transaction à la fois, pour chaque paire de devises.
- L'EA prend en charge les symboles avec un suffixe ou un préfixe.
- Le filtrage automatique des actualités en fonction de l'heure du courtier est pris en charge.
- Démo gratuite disponible au téléchargement.
INFORMATIONS
- Paires de devises recommandées : GBPUSD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, EURCHF, USDCHF, AUDCAD, AUDUSD, CADCHF. Vous pouvez également essayer d'autres paires.
- Période recommandée : M5
- Dépôt minimum : $100
- Effet de levier recommandé : 1:500 (1 : 30 est également acceptable)
- Un bon courtier ECN est requis.
- Recommandé : Raw/Zero Spread - GBPUSD - M5
- Veuillez demander à l'auteur comment régler correctement l'heure de votre courtier, si l'heure du serveur de votre courtier n'est pas définie sur EET.
INSTALLATION
- Pour exécuter le bot en mode Multi Symbols, définissez la variable « Act. Multi Symbol » sur true et spécifiez les symboles à partir des paramètres EA. Il est recommandé de l'activer uniquement sur le graphique EURUSD-M5 en mode Multi Symbols.
- Dans le cas de « Auto Lot Size : true », la taille du lot est sélectionnée en fonction de l'équité et du « Auto Lot Size Percent ».
- Si l'effet de levier de votre compte est inférieur ou supérieur à 500, vous pouvez ajuster le « Auto Lot size Percent » en fonction de la suggestion du bot.
- Assurez-vous que l'option « Autoriser les importations de DLL » n'est pas activée.
Je serais heureux de répondre à toutes vos questions.
Coordonnées :
Telegram (Voir le profil)
Rashed’EA works at certain hours of the day… so far it’s been making money… Rashed is also very helpful… 5 stars for this!