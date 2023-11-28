Green Hawk MT4

Green Hawk est un expert professionnel du scalping. La stratégie est basée sur des algorithmes de scalping intelligents qui négocient à certaines périodes du marché. Le système n'utilise pas de stratégies risquées telles que la grille ou la martingale. Le trading se fait sur la base du retour du prix sur de courtes périodes. Toutes les transactions sont clôturées en quelques heures.

FONCTIONNALITÉS

L'option Multi Symbols in one chart est prise en charge.

in one chart est prise en charge. Pas de Martingale, pas de grille, pas de double lot, pas de moyenne, pas de stratégie dangereuse.

Chaque transaction a SL et TP dès le début.

Une seule transaction à la fois, pour chaque paire de devises.

L'EA prend en charge les symboles avec un suffixe ou un préfixe.

Le filtrage automatique des actualités en fonction de l'heure du courtier est pris en charge.

Démo gratuite disponible au téléchargement.





INFORMATIONS

Paires de devises recommandées : GBPUSD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, EURCHF, USDCHF, AUDCAD, AUDUSD, CADCHF. Vous pouvez également essayer d'autres paires.

Période recommandée : M5

Dépôt minimum : $100

Effet de levier recommandé : 1:500 (1 : 30 est également acceptable)

Un bon courtier ECN est requis.

Recommandé : Raw/Zero Spread - GBPUSD - M5

Veuillez demander à l'auteur comment régler correctement l'heure de votre courtier, si l'heure du serveur de votre courtier n'est pas définie sur EET.





INSTALLATION

Pour exécuter le bot en mode Multi Symbols, définissez la variable « Act. Multi Symbol » sur true et spécifiez les symboles à partir des paramètres EA. Il est recommandé de l'activer uniquement sur le graphique EURUSD-M5 en mode Multi Symbols.

Dans le cas de « Auto Lot Size : true », la taille du lot est sélectionnée en fonction de l'équité et du « Auto Lot Size Percent ».

Si l'effet de levier de votre compte est inférieur ou supérieur à 500, vous pouvez ajuster le « Auto Lot size Percent » en fonction de la suggestion du bot.

» en fonction de la suggestion du bot. Assurez-vous que l'option « Autoriser les importations de DLL » n'est pas activée.

En raison de la sensibilité de l'algorithme à la propagation, je vous conseille d'utiliser un bon courtier RAW/ECN.





Après avoir acheté le produit, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation.





Je serais heureux de répondre à toutes vos questions.

