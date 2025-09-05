Scipio Ea

SCIPIO AI est mon robot de trading automatique, fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il automatise 100 % de l'activité de trading : saisie, gestion, stop loss. Jour après jour, le trader n'a aucune intervention à effectuer.

Cet EA ouvre une seule transaction à la fois et fixe immédiatement un stop loss très proche. Il n'utilise ni grille ni martingale, une transaction à la fois, évitant ainsi les pertes importantes.

Il utilise l'intelligence artificielle pour identifier le meilleur moment pour ouvrir une transaction (long + short) en fonction du comportement des derniers jours.

COMMENT TRADER
+ Il suffit de placer l'EA sur le graphique, d'activer le trading automatique et rien d'autre.
+ Cet EA est conçu pour être utilisé sur la paire EURUSD ; les autres actifs ne sont pas pris en charge.
+ Il est visible sur n'importe quelle période, car le fonctionnement est le même pour chaque période ; le résultat final ne change pas.
+ Les résultats sont obtenus avec patience, jour après jour, à moyen terme.
+ Choisissez soigneusement le lot à utiliser, car cet EA utilisera toujours la même taille.
+ Le lot peut être défini depuis l'interface de configuration et modifié à tout moment.
+ Il est recommandé de garder SCIPIO EA actif et le PC allumé de minuit, heure de Londres, jusqu'au soir. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un VPS.
+ Le TRADER peut clôturer manuellement les TRANSACTIONS ; l'EA n'en ouvrira pas d'autres, mais il est recommandé d'être patient et de laisser l'EA effectuer l'ouverture et la clôture.

PARAMÈTRES ET SAISIE
+ Les paramètres par défaut sont toujours valides ; aucune optimisation n'est nécessaire.
+ Grâce à l'IA, ce BOT optimise automatiquement la période en cours à chaque fois.
+ Seul paramètre : le lot à utiliser pour chaque transaction, en fonction du solde de votre compte.

DISTRIBUTION
+ Fonctionne sur MT4 et MT5.
+ Créé exclusivement pour la paire EURUSD, nous prenons en charge l'utilisation sur d'autres actifs.
- Inclus : 5 activations.
- Pour nous contacter : sfscalper.com@gmail.com
