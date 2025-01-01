Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoSymbol TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Symbol Retourne le nom du symbole de la position. string Symbol() const Valeur de retour Le nom du symbole de la position. Note La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). Profit Comment