DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoSymbol 

Symbol

Retourne le nom du symbole de la position.

string  Symbol() const

Valeur de retour

Le nom du symbole de la position.

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).