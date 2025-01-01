DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoIdentifier 

Identifier

Retourne l'identifiant de la position.

long  Identifier() const

Valeur de retour

L'identifiant de la position.

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).