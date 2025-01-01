DocumentationSections
SelectByIndex

Sélectionne la position par son index pour accéder par la suite à ses propriétés.

bool  SelectByIndex(
   int  index   // index de la position
   );

Valeur de retour

vrai en cas de succès, faux si la position n'a pas pu être sélectionnée.