MQL5 CPositionInfo Magic 

Magic

Retourne l'identifiant de l'Expert Advisor ayant ouvert la position.

long  Magic() const

Valeur de retour

L'identifiant de l'Expert Advisor ayant ouvert la position.

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).