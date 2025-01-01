Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoMagic TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Magic Retourne l'identifiant de l'Expert Advisor ayant ouvert la position. long Magic() const Valeur de retour L'identifiant de l'Expert Advisor ayant ouvert la position. Note La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). TypeDescription Identifier