Time 

Time

Retourne l'heure d'ouverture de la position.

datetime  Time() const

Valeur de retour

L'heure d'ouverture de la position.

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).