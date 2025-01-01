Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoTime TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Time Retourne l'heure d'ouverture de la position. datetime Time() const Valeur de retour L'heure d'ouverture de la position. Note La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). CPositionInfo TimeMsc