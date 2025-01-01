ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCOrderInfoCheckState 

CheckState

現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。

bool  CheckState()

戻り値

注文パラメータが最後の StoreState() メソッドの呼び出し以来変更された場合は true、それ以外の場合は false