- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
CheckState
Controlla i parametri correnti rispetto ai parametri salvati.
|
bool CheckState()
Valore di ritorno
true - se i parametri dell'ordine sono cambiati dopo l'ultima chiamata del metodo StoreState(), altrimenti - false.