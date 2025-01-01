DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoSymbol 

Symbol

Retourne le nom du symbole de l'ordre.

string  Symbol() const

Valeur de retour

Nom du symbole de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).