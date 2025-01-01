DocumentationSections
StopLoss

Retourne le prix du Stop Loss de l'ordre.

double  StopLoss() const

Valeur de retour

Le prix du Stop Loss de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).