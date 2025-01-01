Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoStopLoss TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex StopLoss Retourne le prix du Stop Loss de l'ordre. double StopLoss() const Valeur de retour Le prix du Stop Loss de l'ordre. Note L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). PriceOpen TakeProfit