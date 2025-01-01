DocumentationSections
Retourne l'heure de placement de l'ordre.

datetime  TimeSetup() const

Valeur de retour

L'heure de placement de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).