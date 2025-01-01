DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoVolumeInitial 

VolumeInitial

Retourne le volume initial de l'ordre.

double  VolumeInitial() const

Valeur de retour

Le volume initial de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).