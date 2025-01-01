Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoOrderType TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex OrderType Retourne le type de l'ordre. ENUM_ORDER_TYPE OrderType() const Valeur de retour Type de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE). Note L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). TimeSetupMsc TypeDescription