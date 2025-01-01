DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoPriceCurrent 

PriceCurrent

Retourne le prix courant du symbole de l'ordre.

double  PriceCurrent() const

Valeur de retour

Le prix courant du symbole de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).