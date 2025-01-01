DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoPriceStopLimit 

PriceStopLimit

Retourne le prix stop limit de l'ordre.

double  PriceStopLimit() const

Valeur de retour

Prix stop limit de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).