DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoComment 

Comment

Retourne le commentaire de l'ordre

string  Comment() const

Valeur de retour

Commentaire de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).