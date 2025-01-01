Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoVolumeCurrent TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex VolumeCurrent Retourne le volume non atteint de l'ordre. double VolumeCurrent() const Valeur de retour Le volume non atteint de l'ordre. Note L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). VolumeInitial PriceOpen