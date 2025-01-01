DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoTimeExpiration 

TimeExpiration

Retourne l'heure d'expiration d'un ordre.

datetime  TimeExpiration() const

Valeur de retour

L'heure d'expiration d'un ordre, définit lors de son placement.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).