TimeDone Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre. datetime TimeDone() const Valeur de retour L'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre. Note L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). TimeExpiration TimeDoneMsc