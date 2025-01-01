DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoTimeDone 

TimeDone

Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre.

datetime  TimeDone() const

Valeur de retour

L'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).