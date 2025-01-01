DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoPriceOpen 

PriceOpen

Retourne le prix de l'ordre.

double  PriceOpen() const

Valeur de retour

Prix de placement de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).