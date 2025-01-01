Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoTakeProfit TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TakeProfit Retourne le prix du Take Profit de l'ordre. double TakeProfit() const Valeur de retour Le prix du Take Profit de l'ordre. Note L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). StopLoss PriceCurrent