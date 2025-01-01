DocumentationSections
TakeProfit

Retourne le prix du Take Profit de l'ordre.

double  TakeProfit() const

Valeur de retour

Le prix du Take Profit de l'ordre.

Note

L'ordre historique doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).