Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCHistoryOrderInfoTimeDoneMsc 

TimeDoneMsc

Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970.

ulong  TimeDoneMsc() const

Valeur de retour

L'heure d'exécution ou d'annulation de l'ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970.

Note

L'ordre historique doit tout d'abord être sélectionné pour pouvoir y accéder en utilisant les méthodes Ticket (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).