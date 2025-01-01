Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedRiskCheckOpenShort CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte. virtual double CheckOpenShort( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position courte. Note La fonction retourne le volume de trading pour une position courte, elle utilise un risque fixe. Le risque est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney. CheckOpenLong CMoneyNone