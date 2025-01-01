DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedMarginCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Retourne le voume de trading pour une position courte.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // prix
   double  sl         // prix du Stop Loss
   )

Paramètres

price

[in]  Prix.

sl

[in]  Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position courte.

Note

La fonction retourne le volume de trading pour une position courte, elle utilise la marge fixe. La marge est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney.