CheckOpenShort

Retourne le voume de trading pour une position courte.

virtual double CheckOpenShort(

double price,

double sl

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position courte.

Note

La fonction retourne le volume de trading pour une position courte, elle utilise la marge fixe. La marge est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney.