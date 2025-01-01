Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedMarginCheckOpenShort CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Retourne le voume de trading pour une position courte. virtual double CheckOpenShort( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position courte. Note La fonction retourne le volume de trading pour une position courte, elle utilise la marge fixe. La marge est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney. CheckOpenLong CMoneyFixedRisk