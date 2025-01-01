Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedRiskCheckOpenLong CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue. virtual double CheckOpenLong( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position longue. Note La fonction retourne le volume de trading pour une position longue, elle utilise un risque fixe. Le risque est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney. CMoneyFixedRisk CheckOpenShort