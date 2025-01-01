CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue.

virtual double CheckOpenLong(

double price,

double sl

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position longue.

Note

La fonction retourne le volume de trading pour une position longue, elle utilise la marge fixe. La marge est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney.