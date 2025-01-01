DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedMarginCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // prix
   double  sl         // prix du Stop Loss
   )

Paramètres

price

[in]  Prix.

sl

[in]  Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position longue.

Note

La fonction retourne le volume de trading pour une position longue, elle utilise la marge fixe. La marge est défini par le paramètre "Percent" de la classe de base CExpertMoney.