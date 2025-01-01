CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte.

virtual double CheckOpenShort(

double price,

double sl

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position courte.

Note

La fonction retourne toujours le volume de trading fixé, défini par la méthode Lots.