DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedLotCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // prix
   double  sl         // prix du Stop Loss
   )

Paramètres

price

[in]  Prix.

sl

[in]  Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position courte.

Note

La fonction retourne toujours le volume de trading fixé, défini par la méthode Lots.