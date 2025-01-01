Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedLotCheckOpenShort LotsValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte. virtual double CheckOpenShort( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position courte. Note La fonction retourne toujours le volume de trading fixé, défini par la méthode Lots. CheckOpenLong CMoneyFixedMargin