DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListAdd 

Add

Ajoute un élément à la fin de la liste.

int  Add(
   CObject*  element      // Elément à ajouter
   )

Paramètres

element

[in] Valeur de l'élément à ajouter à la liste.

Valeur de Retour

La position de l'élément ajouté en cas de succès, -1 en cas d'erreur.

Note

L'élément n'est pas ajouté à la liste si le pointeur passé en paramètre est invalide (NULL par exemple).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Add(Cobject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoue 100 éléments 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Add(new CObject)==-1) 
        { 
         printf("Element addition error"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- utilisation de la liste 
   //--- . . . 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 