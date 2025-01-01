//--- exemple d'utilisation de CList::Save(int)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CList *list=new CList;

//---

if(list!=NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments dans la liste

//--- . . .

//--- ouvre le fichier

file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!list.Save(file_handle))

{

//--- erreur de sauvegarde du fichier

printf("File save: Error %d!",GetLastError());

delete list;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

//--- supprime la liste

delete list;

}