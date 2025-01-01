DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListSave 

Save

Sauvegarde les données de la liste dans un fichier.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  handle du fichier précédemment ouvert avec la fonction FileOpen (...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Save(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoute des éléments dans la liste
   //--- . . . 
   //--- ouvre le fichier 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Save(file_handle)) 
        { 
         //--- erreur de sauvegarde du fichier 
         printf("File save: Error %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 