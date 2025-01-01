DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListIndexOf 

IndexOf

Retourne la position de l'élément dans la liste

int  IndexOf(
   CObject*  element      // Pointeur vers l'élément
   )

Paramètres

element

[in] Pointeur vers l'élément de la liste.

Valeur de Retour

Position de l'élément dans la liste ou -1.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::IndexOf(CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   CObject *object=new CObject; 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Element create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   if(list.Add(object)) 
     { 
      int pos=list.IndexOf(object); 
     } 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 