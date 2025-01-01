DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListType 

Type

Retourne l'identifiant du type de la liste.

virtual int  Type()

Valeur de Retour

Identifant du type de la liste (7779 pour CList).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Type()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- récupère le type de la liste
   int type=list.Type(); 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 