Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListIsSorted 

IsSorted

Retourne le flag permettant de savoir si la liste est triée ou pas

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Mode de tri
   ) const

Paramètres

mode=0

[in] Mode de tri à vérifier

Valeur de Retour

Flag de la liste triée. Si la liste est triée suivant le mode de tri spécifié? vrai, sinon? faux.

Note

Le mode de tri d'une liste ne peut pas être changé directement. Le mode est défini avec la méthode Sort (int) et réinitialise toutes les méthodes d'ajout / insertion.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::IsSorted()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- vérifie le mode de tri
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- utilisation de méthodes sur les listes triées 
      //--- ... 
     } 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 