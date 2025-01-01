- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Retourne le flag permettant de savoir si la liste est triée ou pas
|
bool IsSorted(
Paramètres
mode=0
[in] Mode de tri à vérifier
Valeur de Retour
Flag de la liste triée. Si la liste est triée suivant le mode de tri spécifié? vrai, sinon? faux.
Note
Le mode de tri d'une liste ne peut pas être changé directement. Le mode est défini avec la méthode Sort (int) et réinitialise toutes les méthodes d'ajout / insertion.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::IsSorted()