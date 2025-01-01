IsSorted

Retourne le flag permettant de savoir si la liste est triée ou pas

bool IsSorted(

int mode=0

) const

Paramètres

mode=0

[in] Mode de tri à vérifier

Valeur de Retour

Flag de la liste triée. Si la liste est triée suivant le mode de tri spécifié? vrai, sinon? faux.

Note

Le mode de tri d'une liste ne peut pas être changé directement. Le mode est défini avec la méthode Sort (int) et réinitialise toutes les méthodes d'ajout / insertion.

Exemple :