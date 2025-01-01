- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Delete
Supprime l'élément de la liste situé à la position spécifiée.
|
bool Delete(
Paramètres
pos
[in] Position dans la liste de l'élément à supprimer.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.
Note
Si la mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire est libérée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::Delete(int)