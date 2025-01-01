//--- exemple d'utilisation de CList::GetLastNode()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments dans la liste

//--- . . .

CObject *object=list.GetLastNode();

if(object==NULL)

{

printf("Get node error");

delete list;

return;

}

//--- utilisation de l'élément

//--- . . .

//--- ne pas supprimer l'élément

//--- supprime la liste

delete list;

}