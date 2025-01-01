DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListMoveToIndex 

MoveToIndex

Déplace l'élément courant de la liste à la position spécifiée.

bool  MoveToIndex(
   int  pos      // Position
   )

Paramètres

pos

[in] Position de l'élément de la liste à déplacer.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être déplacé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::MoveToIndex(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- déplacer le noeud courant pour commencer 
   list.MoveToIndex(0); 
   //--- utilisation de la liste 
   //--- . . . 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 