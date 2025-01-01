DocumentationSections
CreateElement

Crée un nouvel élément dans la liste.

CObject*  CreateElement()

Valeur de Retour

Pointeur sur le nouvel élément créé, NULL si l'élément ne peut pas être créé.

Note

La méthode CreateElement (int) de la classe CList retourne toujours NULL et n'exécute aucune action. La méthode CreateElement () devrait être implémenté si nécessaire dans les classes dérivées.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::CreateElement(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- remplissage de la liste 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("Element create error"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- utilisation de la liste 
   //--- . . . 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 
