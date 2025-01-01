- FreeMode
CreateElement
Crée un nouvel élément dans la liste.
|
CObject* CreateElement()
Valeur de Retour
Pointeur sur le nouvel élément créé, NULL si l'élément ne peut pas être créé.
Note
La méthode CreateElement (int) de la classe CList retourne toujours NULL et n'exécute aucune action. La méthode CreateElement () devrait être implémenté si nécessaire dans les classes dérivées.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::CreateElement(int)