- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Exchange
Intervertit deux éléments de la liste.
|
bool Exchange(
Paramètres
node1
[in] Elément de la liste
node2
[in] Elément de la liste
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les éléments ne peuvent pas être intervertis.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::Exchange(CObject*,CObject*)