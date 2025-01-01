DocumentationSections
Exchange

Intervertit deux éléments de la liste.

bool  Exchange(
   CObject*  node1,     // Premier élément de la liste
   CObject*  node2      // Deuxième élément de la liste
   )

Paramètres

node1

[in] Elément de la liste

node2

[in] Elément de la liste

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les éléments ne peuvent pas être intervertis.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Exchange(CObject*,CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- déplacement des éléments
   list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode()); 
   //--- utilisation de la liste 
   //--- . . . 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 