//--- exemple d'utilisation de CList::Exchange(CObject*,CObject*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- déplacement des éléments

list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode());

//--- utilisation de la liste

//--- . . .

//--- supprime la liste

delete list;

}