DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListDetachCurrent 

DetachCurrent

Détache l'élément de la liste situé à la position spécifiée sans le supprimer "physiquement".

CObject*  DetachCurrent()

Valeur de Retour

Pointeur sur l'objet détaché en cas de succès, NULL si l'élément ne peut pas être détaché.

Note

Lorsqu'un élément de la liste est détaché, il n'est pas supprimé, quelque soit le mode de gestion de la mémoire. Le pointeur vers l'élément de la liste est retiré de la liste des éléments à libérer.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::DetachCurrent()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoute des éléments dans la liste 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.DetachCurrent(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Detach error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- utilisation de l'élément 
   //--- . . . 
   //--- supprime l'élément 
   delete object; 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 