- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
Détache l'élément de la liste situé à la position spécifiée sans le supprimer "physiquement".
|
CObject* DetachCurrent()
Valeur de Retour
Pointeur sur l'objet détaché en cas de succès, NULL si l'élément ne peut pas être détaché.
Note
Lorsqu'un élément de la liste est détaché, il n'est pas supprimé, quelque soit le mode de gestion de la mémoire. Le pointeur vers l'élément de la liste est retiré de la liste des éléments à libérer.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::DetachCurrent()