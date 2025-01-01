DetachCurrent

Détache l'élément de la liste situé à la position spécifiée sans le supprimer "physiquement".

CObject* DetachCurrent()

Valeur de Retour

Pointeur sur l'objet détaché en cas de succès, NULL si l'élément ne peut pas être détaché.

Note

Lorsqu'un élément de la liste est détaché, il n'est pas supprimé, quelque soit le mode de gestion de la mémoire. Le pointeur vers l'élément de la liste est retiré de la liste des éléments à libérer.

Exemple :