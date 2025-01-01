- FreeMode
Sort
Trie une liste.
|
void Sort(
Paramètres
mode
[in] Mode de tri.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Le tri de la liste est toujours effectué en mode ascendant.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::Sort(int)