Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListSort 

Sort

Trie une liste.

void  Sort(
   int  mode      // Mode de tri
   )

Paramètres

mode

[in] Mode de tri.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Le tri de la liste est toujours effectué en mode ascendant.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Sort(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- Trie avec le mode 0 
   list.Sort(0); 
   //--- utilisation de la liste 
   //--- ... 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 