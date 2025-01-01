- FreeMode
Charge les données de la liste depuis un fichier.
|
virtual bool Load(
Paramètres
file_handle
[in] handle du fichier précédemment ouvert avec la fonction FileOpen (...).
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.
Note
Lors de la lecture du fichier, chaque élément de la liste est créé en appelant la méthode CList::CreateElement().
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CLoad::Load(int)