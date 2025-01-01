DocumentationSections
Charge les données de la liste depuis un fichier.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  handle du fichier précédemment ouvert avec la fonction FileOpen (...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

Lors de la lecture du fichier, chaque élément de la liste est créé en appelant la méthode CList::CreateElement().

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CLoad::Load(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ouvre le fichier 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- erreur de chargement du fichier
         printf("File load: Error %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- utilisation des éléments de la liste
   //--- . . . 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 