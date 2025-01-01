DocumentationSections
Compare la liste avec une autre liste.

bool  CompareList(
   CList*  list      // Liste de comparaison
   )

Paramètres

list

[in]  Pointeur vers une instance de la classe CList contenant les éléments sources à comparer.

Valeur de Retour

vrai si les listes sont identiques, faux sinon.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::CompareList(const CList*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- crée la liste source
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- remplissage de la liste source
   //--- . . . 
   //--- comparaison avec une autre liste
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- supprime la listes 
   delete src; 
   delete list; 
  } 