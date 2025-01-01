//--- exemple d'utilisation de CList::CompareList(const CList*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- crée la liste source

CList *src=new CList;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete list;

return;

}

//--- remplissage de la liste source

//--- . . .

//--- comparaison avec une autre liste

bool result=list.CompareList(src);

//--- supprime la listes

delete src;

delete list;

}