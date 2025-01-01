- FreeMode
CompareList
Compare la liste avec une autre liste.
|
bool CompareList(
Paramètres
list
[in] Pointeur vers une instance de la classe CList contenant les éléments sources à comparer.
Valeur de Retour
vrai si les listes sont identiques, faux sinon.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::CompareList(const CList*)