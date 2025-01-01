DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListInsert 

Insert

Insére un élément dans la liste à la position spécifiée.

int  Insert(
   CObject*  element,     // Elément à insérer
   int       pos          // Position
   )

Paramètres

element

[in] Valeur de l'élément à insérer dans la liste.

pos

[in]  Position d'insertion de l'élément dans la liste

Valeur de Retour

La position de l'élément inséré en cas de succès, -1 en cas d'erreur.

Note

L'élément n'est pas ajouté à la liste si le pointeur passé en paramètre est invalide (NULL par exemple).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- insére 100 éléments 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Insert(new CObject,0)==-1) 
        { 
         printf("Element insert error"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- utilisation de la liste 
   //--- . . . 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 
