Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListGetNodeAtIndex 

GetNodeAtIndex

Retourne l'élément de la liste correspondant à la position spécifiée.

CObject*  GetNodeAtIndex(
   int  pos      // position
   )

Paramètres

pos

[in]  Position de l'élément.

Valeur de retour

Pointeur sur l'élément en cas de succès, NULL si un pointeur ne peut pas être retourné.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::GetNodeAtIndex(int)  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Object create error");  
      return;  
     }  
   //--- ajoute des éléments dans la liste  
   //--- . . .  
   CObject *object=list.GetNodeAtIndex(10);  
   if(object==NULL)  
     {  
      printf("Get node error");  
      delete list;  
      return;  
     }  
   //--- utilisation de l'élément  
   //--- . . .  
   //--- ne pas supprimer l'élément 
   //--- supprime la liste  
   delete list;  
  }  