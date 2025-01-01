- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
GetNodeAtIndex
Retourne l'élément de la liste correspondant à la position spécifiée.
|
CObject* GetNodeAtIndex(
Paramètres
pos
[in] Position de l'élément.
Valeur de retour
Pointeur sur l'élément en cas de succès, NULL si un pointeur ne peut pas être retourné.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::GetNodeAtIndex(int)