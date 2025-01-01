DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListFreeMode 

FreeMode

Retourne le mode de gestion de la mémoire lors de la suppression d'éléments de la liste.

bool  FreeMode() const

Valeur de Retour

Mode de gestion de la mémoire.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::FreeMode()  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Object create error");  
      return;  
     }  
   //--- récupère le mode de gestion de la mémoire  
   bool list_free_mode=list.FreeMode();  
   //--- supprime la liste  
   delete list;  
  }  