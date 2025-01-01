DocumentationSections
Clear

Supprime tous les éléments de la liste.

void  Clear()

Note

Si le mode de gestion de la mémoire est activé, les éléments supprimés sont exemptés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Clear()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoute des éléments dans la liste 
   //--- . . . 
   //--- vide la liste 
   list.Clear(); 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 