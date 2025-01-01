DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCListDeleteCurrent 

DeleteCurrent

Supprime l'élément courant de la liste.

bool  DeleteCurrent()

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.

Note

Si la mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire est libérée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::DeleteCurrent()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoute des éléments dans la liste 
   //--- . . . 
   if(!list.DeleteCurrent()) 
     { 
      printf("Delete error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 