DeleteCurrent
Supprime l'élément courant de la liste.
|
bool DeleteCurrent()
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.
Note
Si la mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire est libérée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::DeleteCurrent()