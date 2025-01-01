//--- exemple d'utilisation de CList::DeleteCurrent()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments dans la liste

//--- . . .

if(!list.DeleteCurrent())

{

printf("Delete error");

delete list;

return;

}

//--- supprime la liste

delete list;

}