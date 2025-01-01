DocumentationSections
Cherche un élément égal au modèle donné dans une liste triée.

CObject*  Search(
   CObject*  element      // Modèle
   )

Paramètres

element

[in] Modèle à rechercher dans la liste.

Valeur de Retour

Pointeur sur l'élément trouvé en cas de succès, NULL si l'élément n'a pas été trouvé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CList::Search(CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- ajoute des éléments dans la liste
   //--- . . . 
   //--- trie la liste
   list.Sort(0); 
   //--- création du modèle 
   CObject *sample=new CObject; 
   if(sample==NULL
     { 
      printf("Sample create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- définit les attributs du modèle
   //--- . . . 
   //--- recherche de l'élément 
   if(list.Search(sample)!=NULLprintf("Element found"); 
   else                          printf("Element not found"); 
   //--- supprime la liste 
   delete list; 
  } 