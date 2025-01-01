- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Search
Cherche un élément égal au modèle donné dans une liste triée.
|
CObject* Search(
Paramètres
element
[in] Modèle à rechercher dans la liste.
Valeur de Retour
Pointeur sur l'élément trouvé en cas de succès, NULL si l'élément n'a pas été trouvé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CList::Search(CObject*)